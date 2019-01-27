أخنوش: لا يوجد تحالف “G7” ولسنا من “الدكاكين السياسية”..سنذهب للانتخابات لوحدنا وسنرى “آش غادي يعطيونا الناس”

نفى عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في كلمته، صباح اليوم الأحد، أمام أعضاء المجلس الوطني لحزبه في الرباط، وجود تحالفات لحزبه استعدادا للانتخابات الجماعية، والبرلمانية المقبلة.

وقال أخنوش إن الدينامية التي يعرفها حزبه “كاين لي كيبغيها، وكاين لي ماكيبغيهاش”، وهو ما عرض حزبه، في الأيام الأخيرة، لعدد من الإشاعات، والأخبار الكاذبة، منها دخوله في تحالف من سبعة أحزاب “G7”.

وفيما يتلقى حزب التجمع الوطني للأحرار انتقادات دائمة تصنفه إلى جانب “الدكاكين السياسية”، قال أخنوش إن حزبه “ليس من الدكاكين السياسية، ولي كيهمو هو مصلحة المواطن، ومشاكله”، داعيا قيادات حزبه إلى تقبل “الضربات” بـ”روح رياضية”، والمهم حسب قوله هو “العمل”.

وعن التحالف مع حزب العدالة والتنمية، قال أخنوش: “حنا واضحين لدينا تحالف حول برنامج، وغادي نبقاو معهم حتى تسالي وقت الحكومة”، موجها أعضاء حزبه ّإلى التحالف في الانتخابات المقبلة بالقول: “ملي تجي الانتخابات الجماعية، تشاركوا مع من ما بغيتو ماعنديش مشكل”، معتبرا أن حزبه مقبل على تقييم تحالفاته السابقة.

أخنوش، الذي خصص جزءا مهما من كلمته لتوجيه أعضاء حزبه إلى الانتخابات المقبلة، خاطبهم بالقول: “مايشوش شي واحد يقول لكن كاين شي تحالف، غادي نمشيو بوحدنا للانتخابات وغادي نشوفو المواطن النتائج لي غادي يعطينا فالمستقبل”.