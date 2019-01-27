أزيد من 100 مترشح جزائري في الانتخابات الرئاسية المقبلة.. منهم 13 رئيس حزب

كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الجزائر، أن 101 راغب في الترشح لرئاسيات 18 أبريل المقبل، منهم 13 رئيس حزب سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.

وأوضح بيان أصدرته الوزارة، أمس السبت، أن الباقي من المرشحين (88) أحرار، مضيفا أن المعنيين “استفادوا من الحصص المخصصة لاستمارات اكتتاب التوقيعات تطبيقا للإجراءات القانونية المعمول بها”،

ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، تجري عملية الترشح في ظروف جيدة وتتواصل بالتوازي مع تلقي طلبات الترشح.

ويبرز في قائمة الراغبين في الترشح أسماء رؤساء أحزاب شاركوا في استحقاقات رئاسية سابقة، على غرار رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، بالإضافة إلى رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس ورئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين.

كما تتضمن قائمة الراغبين في الترشح للموعد الانتخابي القادم رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري.

ومن بين مسؤولي الأحزاب الذين أبدوا نيتهم في الترشح، رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود وعدول محفوظ عن حزب النصر الوطني، وأحمد قوراية عن حزب جبهة العدالة والديمقراطية من أجل المواطنة، وفتحي غراس عن الحركة الديمقراطية الاشتراكية، وعمار بوعشة عن حركة الانفتاح، ومحمد هادف عن الحركة الوطنية للأمل، وسليم خالفة عن حزب الشباب الديمقراطي، وبن قرينة عبد القادر عن حركة البناء الوطني، و بلهادي عيسى عن جبهة الحكم الراشد.

ويشار إلى أن المجلس الدستوري كان قد أكد الأربعاء الماضي في بيان له أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية لدى المجلس سيكون يوم 03 مارس المقبل في منتصف الليل.