“دون بيغ” يتفوق من جديد بفضل “دمار نفسي”

استطاع مغني الراب المغربي، توفيق حازب، الملقب بـ”دون بيغ” التفوق مرة أخرى في موقع “يوتوب”، إذ استطاع بفضل كليبه الجديد “PSYCHO WRECKING” (دمار نفسي) تصدر قائمة الفديوهات الأكثر رواجا في المغرب.

وإلى جانب صدارة “الطوندونس”، حصد كليب “دون بيغ” أزيد من 2.4 مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة على إصداره.

” دون بيغ” اختار في جديده الغناء باللغة الإنجليزية، ومعالجة موضوع السكيزوفرينيا المجتمعية، التي تغذي كراهية النساء، خصوصا في المجتمعات العربية، حيث يتمظهر ذلك بتشييء المرأة، الذي يؤدي إلى العنف الجسدي ضدها، وفي بعض الحالات تنتج عنه جرائم شنيعة.

وأبرز “دون بيغ”، في آخر الفيديو كليب أنه قدمه تكريما لعدد من ضحايا سكيزوفرينيا المجتمع، إذ كتب في آخره: “تكريما لروح أمينة الفيلالي، ضحية عدالة سكيزوفرينية في العرائش، و”لويزا فيستارغر”، و”مارينا أولند”، ضحيتا فهم سكيزوفريني للدين في إمليل، والأم الشابة مقطوعة الرأس، ضحية حب سكيزوفريني في إفران، ولكل ملالات يوسوفزايا العالم، ضحايا السلوكات الاجتماعية السكيزوفرينية العديدة والمتعددة “.

ولم يسلم كليب “دون بيغ”، من انتقادات فئة من الجمهور بسبب المشاهد الجريئة في الكليب، على الرغم من أنه نبه في بدايته أنه يضمن لقطات لا تناسب الجمهور الناشئ، تمثلت في ظهور بطلة الكليب بملابس داخلية، وفي وضعيات ساخنة.

وكان “دون بيغ” قد قال عن كليبه الجديد، إنه بمواصفات عالمية، ويصعب على باقي مغنيي الراب إصدار عمل في المستوى نفسه.