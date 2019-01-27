لأول مرة.. “ماريا كاري” تغني في السعودية

تشارك الفنانة العالمية “ماريا كاري”، لأول مرة، في حفل فني في المملكة العربية السعودية، في نهاية الشهر الحالي.

وأعلن حساب “السعودية الدولية للغولف” على “تويتر”، أن الفنانة العالمية “ماريا كاري” ستحيي حفلا فنيا في “منطقة الترفيه” في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، في 31 من يناير الجاري.

ويندرج حفل “كاري” ضمن الفعاليات المرافقة للبطولة الدولية لمحترفي رياضة الغولف، وسيشهد عروضا فنية، وموسيقية أخرى بمشاركة، الفنان العالمي “تييستو”، ومشاهير، وفنانين آخرين.

وشهدت السعودية، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات، ظهر فيها مدى التغيير، الذي طرأ على المجتمع السعودي المحافظ، من بينها إقامة سهرات، حضرها نجوم الفن العرب، والعالميين.