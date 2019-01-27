ورشة أكاديمية لدراسة الصهيونية والاستعمار الاستيطاني

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

يعلن مدى الكرمل عن استمرار التسجيل للورشة البحثية حول المجتمع الفلسطيني في سياق استعمار استيطاني، وكذلك حول إسرائيل والصهيونية، لطلاب اللقبين الثاني والثالث. تتكون الورشة من ستة لقاءات على مدار سنة ونصف، بهدف تدريب جيل جديد من الباحثين والباحثات في دراسة القضيّة الفلسطينيّة والمجتمع الفلسطيني، وكذلك إسرائيل والصهيونية كمشروع استعمار استيطاني.

أهداف الورشة

تسعى الورشة إلى المساهمة في كشف المشتركين للفكر الأكاديمي حول الاستعمار الاستيطاني، والكتابة الأكاديمية الناقدة، بالإضافة إلى فتح المجال أمام الباحثين الفلسطينيين، للالتقاء والتحاور والدراسة المشتركة من خلال قراءة نصوص، والاستماع إلى محاضرات وكتابة أوراق، بمساعدة ودعم باحثين وباحثات فلسطينيين من طرفي الخط الأخضر، كما وبمشاركة باحثين عرب وفلسطينيين من خارج فلسطين، إن أمكن الأمر.

شروط التقديم

على المتقدم أن يستوفي الشروط الآتية:

1. أن يكون طالبًا أو طالبة للقب الثالث او الثاني (مسار بحثي) في أحد مواضيع العلوم الاجتماعية، العلوم الإنسانية، أو القانون.

2. أن يكون لديه الاهتمام الفكري والبحثي الكافي لتكريس الوقت والمجهود المطلوب لدراسة موضوع الورشة.

3. أن يلتزم بحضور جميع اللقاءات.

4. أن يكون ذا قدرة مبيّنة على الكتابة البحثية.

5. أن يلمّ باللغات الثلاث العربية، الإنكليزية والعبرية. (عدا الطلاب المتقدمين من خارج حدود 1948 حيث الإلمام بالعبرية غير مطلوب).

6. أن يلتزم بتقديم ورقة بحثية في نهاية المشروع.

آخر موعد للتقديم: 06 شباط (فبراير) 2019

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