إطلاق ديوان شخير لرزان بنورة | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: الأربعاء، 30/ 01/ 2019

الزمان: 18:00

المكان: متحف محمود درويش، رام الله

ينظم برنامج الثقافة والفنون في مؤسسة عبد المحسن القطان، ومتحف محمود درويش، حفل إطلاق ديوان "شخير" للشاعرة رزان بنورة، يقدمه الشاعر وسيم الكردي.



ديوان شخير حائز على إشادة مع توصية بالنشر من لجنة تحكيم مسابقة الكاتب الشاب للعام 2017، والتي ينظمها برنامج الثقافة والفنون في مؤسسة عبد المحسن القطان.

جاء في بيان لجنة التحكيم عن المجموعة الشعرية أنها "تشف عن قدرة هائلة على اكتشاف الشعر في كل شيء، حتى ما قد يبدو عصيًا على ذلك. شعرية عالية تفكك كل شيء وتعيد تركيبه في قصائد رائعة تجمع، بكفاءة، بين التأمل الهادئ والتمرد، لغة سليمة وشفافة ومتقشفة، وحساسية تستدرج القارئ عبر العادي إلى مآلات مفاجئة."



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