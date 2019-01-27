ورشة تدريبية حول التنمر الإلكتروني | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: السبت، 02/ 02/ 2019 الزمان: 11:00 المكان: مؤسسة عبد الحميد شومان، عمّان تقدم مكتبة درب المعرفة للأطفال واليافعين التابعة لمؤسسة عبد الحميد شومان في عمّان ورشة للأهالي بعنوان التنمر الإلكتروني. تساعد الورشة الأمهات والآباء على التعرف على بعض الطرق التربوية الرقمية، وكيفية حماية الأطفال من مشاكل الإنترنت وآفات العالم الرقمي الجديد ومخاطر التنمر الإلكتروني. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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