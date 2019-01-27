اتهام شابين من الطيرة وكفر قاسم بقتل صراف من طولكرم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية اليوم، الأحد، لائحة اتهام ضد أحمد فضيلي (29 عاما) من مدينة الطيرة وممدوح طه (28 عاما) من مدينة كفر قاسم نسبت إليهما قتل الصراف رفعت عبد الله ذياب من مدينة طولكرم في الضفة الغربية، والتآمر لتنفيذ جريمة، والسطو المسلح وتشويش الإجراءات القانونية.

وطلبت النيابة تمديد اعتقال المتهمين حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية ضدهما.

ويستدل من لائحة الاتهام أنّ "الضحية ووالده يعملان في محل للصرافة، وكانا قد خرجا من بيتهما للعمل وبحوزتهما مبلغا كبيرا من المال. وفي تاريخ 15.11.2018، قام عدد من المشتبهين بالتعرض للضحية رفعت ذياب ووالده، واستخدم في حينه المتهم طه الغاز المسيل للدموع محاولا سرقة المبلغ من الوالد ورفعت بينما قام فضيلة بطعن الضحية عدة مرات، ما أسفر عن مقتله".