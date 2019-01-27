القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية اليوم، الأحد، لائحة اتهام ضد أحمد فضيلي (29 عاما) من مدينة الطيرة وممدوح طه (28 عاما) من مدينة كفر قاسم نسبت إليهما قتل الصراف رفعت عبد الله ذياب من مدينة طولكرم في الضفة الغربية، والتآمر لتنفيذ جريمة، والسطو المسلح وتشويش الإجراءات القانونية.
وطلبت النيابة تمديد اعتقال المتهمين حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية ضدهما.
ويستدل من لائحة الاتهام أنّ "الضحية ووالده يعملان في محل للصرافة، وكانا قد خرجا من بيتهما للعمل وبحوزتهما مبلغا كبيرا من المال. وفي تاريخ 15.11.2018، قام عدد من المشتبهين بالتعرض للضحية رفعت ذياب ووالده، واستخدم في حينه المتهم طه الغاز المسيل للدموع محاولا سرقة المبلغ من الوالد ورفعت بينما قام فضيلة بطعن الضحية عدة مرات، ما أسفر عن مقتله".
كانت هذه تفاصيل خبر اتهام شابين من الطيرة وكفر قاسم بقتل صراف من طولكرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.