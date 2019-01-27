انت الان تتابع تفاصيل خبر أمير قطر يبدأ جولة آسيوية بزيارة كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 27 يناير 2019 02:25 مساءً - تبدأ، اليوم الأحد، جولة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الآسيوية، بزيارة لكوريا الجنوبية، ثم اليابان، والصين، بمشاركة وفد رفيع المستوى من الوزراء ورجال المال والأعمال.

وقال أمير قطر في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم: "نبدأ اليوم بمشيئة الله جولة آسيوية تشمل كلاً من كوريا الجنوبية واليابان والصين، لإعطاء قوة دفع إضافية لشراكاتنا مع هذه الدول في شتى مجالات التعاون".

وتحمل هذه الزيارة طابعاً اقتصادياً وتنموياً واستثمارياً، كما تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدوحة وهذه البلدان، التي تتصدر القوة والنفوذ على المستويَين القاري أو الدولي.

ومن المقرر أن يجري خلال الجولة التوقيع على سلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم؛ اقتصادية وسياسية وثقافية وتعليمية، حيث يرافقه وفد رسمي رفيع المستوى، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وكان أمير دولة قطر أجرى جولتة الآسيوية الأولى في أكتوبر عام 2017، وشملت سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا، وتم خلالها توقيع عشرات الاتفاقيات في مختلف المجالات، منها الاقتصادية والأمنية والتكنولوجية، فضلاً عن مجالات أخرى.

كما تأتي الجولة الثانية ضمن خطوات استراتيجية اتخذتها السلطات القطرية تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد في هذه الدول المهمة آسيوياً ودولياً، على غرار ما قام به أمير قطر من زيارات بعد فرض الحصار شملت تركيا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أمريكا الشمالية والجنوبية.

وترتبط قطر وكوريا الجنوبية، التي يستهل الأمير القطري زيارتها بها، بعلاقات استراتيجية وثيقة منذ عام 1974، وتشير إحصائيات وزارة التجارة القطرية إلى أن حجم التجارة المتبادلة بلغ 11.7 مليار دولار عام 2017، منها 11.2 مليار دولارٍ صادرات قطرية، مقابل 436 مليون دولارٍ صادرات كورية، بنسبة زيادة 12٪ مقارنة بالعام الذي سبقه.

وتشمل الجولة زيارة اليابان، والتي تأتي بعد زيارة أجراها أمير قطر في فبراير 2015، ونتج عنها توقيع 15 اتفاقية بين الجانبين في مختلف المجالات.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ إجمالي الصادرات القطرية لليابان نحو 11.6 مليار دولار عام 2018، حيث تستورد اليابان نحو 10.13 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، أي ما يعادل 13.1% من إنتاج قطر من الغاز المسال.

وسيختتم أمير دولة قطر جولته الآسيوية بزيارة جمهورية الصين الشعبية، وفق ما ذكره السفير الصيني لدى قطر، شان لي، لوكالة الأنباء القطرية، والتي تستمرّ يومي 30 و31 يناير 2019.

وتعتبر الصين رابع أكبر شريك تجاري لقطر، وثاني أكبر مصدر لوارداتها، كما تُعدّ قطر ثاني أكبر مصدّر للغاز المسال الطبيعي للصين.