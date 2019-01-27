وفاة صاحب أطول شارب بالعالم

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - توفي منذ أيام صاحب أطول شارب في العالم، محمد ضوردو ضوغان، عن عمر يناهز 82 عاما، بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وأفادت الأناضول أن ضوغان توفي في منزله إثر وعكة صحية ألمت به.

الجدير بالذكر أن محمد ضوردو ضوغان، حصل على لقب صاحب أطول شارب في العالم خلال مسابقة جرت عام 1982، حيث بلغ طول شاربه مترا و65 سنتيمترا.

وقام الراحل حينها بالتأمين على شاربه مقابل ملبغ 82 ألف ليرة تركية (حوالي 15 ألف دولار).