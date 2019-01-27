وزير اسرائيلي سابق: هناك فشل استراتيجي بالحكومة وحماس أصبحت تملي علينا قواعد اللعبة

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ​عمير بيرتس​ أن "هناك فشل استراتيجي في حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ وحركة "حماس" أصبحت تملي علينا قواعد اللعبة ولا يوجد لدى ​الحكومة​ خطة لحل المشكلة في غزة، بدلاً من تحويل الأموال مباشرة لحماس، كان يمكن تحويل الأموال بطرق أخرى لسكان غزة، هذه المرة نتانياهو يخضع إلى القواعد التي وضعها رئيس ​حركة حماس​ في غزة "يحيى السنوار".

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