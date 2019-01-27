مقتل 9 عناصر من تنظيم "داعش" حاولوا التسلل من سوريا للأراضي العراقية

أفادت معلومات ​صحفية​ بأن "9 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي قتلوا خلال محاولتهم التسلل من ​سوريا​ إلى الأراضي العراقية من جهة قضاء القائم غربي ​الأنبار​"، مؤكدة أن "​القوات​ الأمنية تمكنت من رصد تحركهم من منطقة الباغوز في سوريا إلى قضاء القائم غربي الأنبار باتجاه الأراضي العراقية، قبل الاشتباك معهم وقتلهم".

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