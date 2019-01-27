بوتين يعزي نظيره البرازيلي بضحايا مأساة انهيار سد في البرازيل

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه للرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، بضحايا مأساة انهيار أحد السدود، التي حصدت، أرواح 40 شخصا، وتم اعتبار 250 آخرين في عداد المفقودين.
وحدث الانهيار في سد بمنطقة بلدية برومادينهو صباح يوم الجمعة الماضي، وبسبب ذلك، تدفقت المياه والوحول لتغمر البيوت السكنية والمباني الإدارية التابعة لشركة فيل، وخلال ذلك لم تعمل منظومة الإنذار في الوقت المناسب.
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