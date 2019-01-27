وسائل إعلام إسرائيلية: العثور على صاروخ في مستوطنة سديروت

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه "تم العثور على ​صاروخ​ في مستوطنة ​سديروت​ يبدو أنه أطلق خلال الجولة الأخيرة مع ​قطاع غزة​، تم استدعاء طواقم المتفجرات في ​الجيش الإسرائيلي​ للمكان".

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