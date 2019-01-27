جاويش أوغلو:علينا دعم فنزويلا لتجاوز أزمتها الاقتصادية

علقّ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على الاعتداء على قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق، مؤكدا ان " بلاده ستتابع عن كثب التحقيقات الشاملة التي ستجري حول الجهات التي تقف خلف الاستفزازات".
من جهة أخرى، أكد انه "علينا دعم فنزويلا لتجاوز أزمتها الاقتصادية وعلى الجميع احترام نتائج صناديق الاقتراع في هذا البلد
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