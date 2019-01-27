جاويش أوغلو:علينا دعم فنزويلا لتجاوز أزمتها الاقتصادية

علقّ وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ على الاعتداء على قاعدة عسكرية تركية شمالي ​العراق​، مؤكدا ان " بلاده ستتابع عن كثب التحقيقات الشاملة التي ستجري حول الجهات التي تقف خلف الاستفزازات".

من جهة أخرى، أكد انه "علينا دعم ​فنزويلا​ لتجاوز أزمتها الاقتصادية وعلى الجميع احترام نتائج صناديق الاقتراع في هذا البلد