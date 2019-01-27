رئيس الوزراء الكندي يقيل سفير كندا لدى الصين

أعلن رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​ عن "إقالته السفير الكندي لدى ​الصين​ بسبب تصريحاته عن قضية المسؤولة المالية بشركة "هواوي" المعتقلة في بلاده"، مشيراً إلى "انني طلبت الليلة الماضية من جون مكالوم تقديم استقالته كسفير لكندا لدى الصين وقد قبلتها".

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