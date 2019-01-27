وزير الداخلية الإيطالي: متمسك برفض استقبال قاصرين عالقين في المتوسط

أكد وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني "تمسكه برفض استقبال مهاجرين قاصرين عالقين في البحر المتوسط، بعد أن أنقذتهم سفينة "سي ووتش 3" الإنسانية"، مشيراً إلى ان "القاصرين الـ13 غير المرافقين والموجودين على متن السفينة يكادون يبلغون 18 عاما ولم يعودوا أطفالا".
ولفت إلى "أنني لن أغير رأيي؛ موانىء إيطاليا مغلقة، وستظل مغلقة أمام مهربي البشر والمتواطئين معهم".
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