وزير الداخلية الإيطالي: متمسك برفض استقبال قاصرين عالقين في المتوسط

أكد وزير الداخلية الإيطالي، ​ماتيو سالفيني​ "تمسكه برفض استقبال مهاجرين قاصرين عالقين في ​البحر المتوسط​، بعد أن أنقذتهم سفينة "سي ووتش 3" الإنسانية"، مشيراً إلى ان "القاصرين الـ13 غير المرافقين والموجودين على متن ​السفينة​ يكادون يبلغون 18 عاما ولم يعودوا أطفالا".

ولفت إلى "أنني لن أغير رأيي؛ موانىء ​إيطاليا​ مغلقة، وستظل مغلقة أمام مهربي البشر والمتواطئين معهم".