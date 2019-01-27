الدفاع الفنزويلية: انشقاق الملحق العسكري في واشنطن خيانة وطنية عظمى

وصفت ​وزارة الدفاع​ الفنزويلية انشقاق الملحق العسكري بسفارة البلاد في ​واشنطن​، خوسيه لويس سيلفا، ورفضه الاعتراف ب​نيكولاس مادورو​ رئيسا ل​فنزويلا​ بأنه خيانة وطنية عظمى، معتبرةً أن "تصريحات الملحق العسكري عملاً من أعمال الخيانة والجبن تجاه الوطن الأم الموروث من محرّرنا سيمون بوليفار، لذلك نرفض تصريحات خوسيه لويس سيلفا الذي يشغل منصب الملحق العسكري في ​الولايات المتحدة​".

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