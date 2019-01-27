ارتفاع عدد ضحايا فيضانات وانهيارات جليدية في إندونيسيا إلى 68

أعلنت السلطات الاندونيسية أن 68 شخصا على الأقل قتلوا كما اضطر نحو 7 آلاف للاحتماء في مخابئ الطوارئ بعد ​الفيضانات​ والانهيارات الأرضية التي شهدتها جزيرة سولاويسي خلال الأسبوع الحالي.

وأضافت في بيان أن أكثر من 5 آلاف منزل غرقت ولحقت أضرار بعدد من الجسور و​المدارس​ ودور العبادة كما أتلفت ​المياه​ الآلاف من أفدنة ​الأرز​، موضحة انه "مع انحسار مياه الفيضانات بدأ بعض النازحين في العودة إلى منازلهم إلا أن هناك حاجة لمعدات ثقيلة لإزالة طبقة سميكة من الطين تكسو الطرق والمنازل".