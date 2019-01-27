ارتفاع عدد ضحايا فيضانات وانهيارات جليدية في إندونيسيا إلى 68

أعلنت السلطات الاندونيسية أن 68 شخصا على الأقل قتلوا كما اضطر نحو 7 آلاف للاحتماء في مخابئ الطوارئ بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدتها جزيرة سولاويسي خلال الأسبوع الحالي.
وأضافت في بيان أن أكثر من 5 آلاف منزل غرقت ولحقت أضرار بعدد من الجسور والمدارس ودور العبادة كما أتلفت المياه الآلاف من أفدنة الأرز، موضحة انه "مع انحسار مياه الفيضانات بدأ بعض النازحين في العودة إلى منازلهم إلا أن هناك حاجة لمعدات ثقيلة لإزالة طبقة سميكة من الطين تكسو الطرق والمنازل".
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