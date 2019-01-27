بارزاني​: وجود القوات الأميركية في العراق ضروري طالما "داعش" موجود

أكد رئيس وزراء ​حكومة​ ​إقليم كردستان​ ​​العراق​​، ​نيجيرفان بارزاني​ أن "وجود ​القوات الأميركية​ في العراق ضروري طالما تنظيم "داعش" الارهابي موجود"، مشيراً إلى ان "بعض قوات المعارضة تستخدم أراضي إقليم كردستان للاعتداء على دول الجوار"، لافتاً إلى "اننا حذرنا المواطنين الأكراد من العبور لمناطق حزب "العمال الكردستاني".

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