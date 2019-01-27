القوات في جزين: نضع كل إمكاناتنا في خدمة أي مشروع يخدم المنطقة

هنأ حزب "القوات اللبنانية" في منطقة جزين بالإتفاق الحاصل حول شراء المنشآت في بلدة ​كفرفالوس​، شاكرا كل مَن ساهم في إنجاح وإتمام هذا العمل الإنجاز، خاصة "غبطة أبينا البطريرك ​مار بشارة بطرس الراعي​ على الجهود التي بذلها، بمشاركة راعي ​أبرشية صيدا ودير القمر​ للموارنة المطران مارون العمّار، إضافة إلى ​الرهبانية اللبنانية المارونية​ ورئيس المؤسسة المارونية للإنتشار شارل الحاج ونائب الرئيس فادي رومانوس".

كما وأكد الحزب في منطقة جزين دعمه المطلق ووقوفه إلى جانب كل مَن يساهم في تعزيز الوجود في المنطقة وتثبيت الأهالي وخلق فرص عمل إفساحاً في المجال للتقدم والإزدهار، خاصة مع إحياء الصرح الجامعي وإعادة العمل بالمنشآت، مؤكدا انه "يضع كل إمكاناته في خدمة أي مشروع يخدم المنطقة وأهلها ويعطي الأمل بالمستقبل للشباب، ويُعزز التعاون ويدفع بالمزيد من التواصل والتفاعل لتبقى منطقتي جزين وصيدا عنواناً للعيش المتميّز والراقي".