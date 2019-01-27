وفاة مواطن بحادث صدم على اوتوستراد الفرزل

توفي المواطن جرجس نصر الله من مواليد العام 1958 - ​الفرزل​، بعدما صدمته ​سيارة​ مجهولة على اوتوستراد الفرزل بالقرب من شركة الماسترشيبس، وقد نقل فورا الى مستشفى اللبناني الفرنسي في زحلة وما لبث ان فارق ​الحياة​.

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