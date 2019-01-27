نفى رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي عن وجود أماكن أثرية أو مغاور وما شابه على العقار الذي قدمته البلدية عند المدخل الغربي للبلدة أثناء عمل إحدى الجرافات من أجل بناء مركز لقوى الأمن الداخلي في البلدة.
وتمنى الحمرا على المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام "التؤكد من المعلومات الصحيحة من مصادرها لتبيان الحقيقة ومنعا لأي لغط"، لافتاً الى أن "مكان العمل لا يعدو كونه منطقة صخرية يعرفها القاصي والداني ولا شيئ يدل أو يوحي ان هناك مناطق أثرية".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية حاصبيا ينفي وجود أماكن أثرية على العقار الذي قدمته البلدية عند مدخل البلدة الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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