شدد النائب ​جورج عقيص​ خلال خلال اطلاق مبادرة جديدة تتعلق بالانماء الزراعي في وادي العرايش - زحلة على ان "التلاقي هو لهدف الانماء الزراعي وتثبيت الاهالي في منازلهم ونحن اليوم في وادي العرايش، نعمل على مهمة تطوير انتاجهم الزراعي والمساعدة على تسويقه وتصديره، خصوصا ان مزارعي الكرز يعملون على تطوير بناهم التحتية. اليوم بات كثيرون منهم يعملون على رفع مستوى نوعية انتاجهم خصوصا من خلال الحصول على شهادة ICM، وهي شهادة تمنح صاحبها تاكيد دولي على سلامة انتاجه وخلوه من الترسبات الكيميائية الامر الذي سيساعده على فتح ابواب التصدير الى ​اوروبا​ وهذا البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون مع ​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ في زحلة و​البقاع​".

كانت هذه تفاصيل خبر عقيص أطلق مبادرة جديدة تتعلق بالانماء الزراعي في وادي العرايش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.