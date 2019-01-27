زياد أسود: نحن لن نتردد في ما تطلبه مصلحة الدفاع عن لبنان

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​زياد أسود​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "لا شك أن ​المقاومة​ في جهوزية لأي تحرك عسكري ضد لبنان ونحن لن نتردد في ما تطلبه مصلحة الدفاع عن لبنان وهنا نتكامل معها و نتحد ولكن بموضوع سد منافذ ​الفساد​ اعتقد ان تسمية الفاسدين وعزلهم سياسيا تساعد قبل أي تشريع ونتيجتها أسرع وأفضل للبنانيين".

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