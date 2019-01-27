النشرة: توقيف سوريين اثنين في الوزاني لدخولهم البلاد خلسة

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأنه "أوقفت دورية من ​شعبة المعلومات​ مكتب ​مرجعيون​ حاصبيا في بلدة الوزاني كلا من السوريين ب.ح وب.أ لدخولهما الاراضي اللبنانية خلسة وقيادة الثاني ​دراجة نارية​ دون لوحات وأوراق ثبوتية، وقد تم تسليمهما الى مخفر ​قوى الامن​ في ​الخيام​ للتحقيق واجراء المقتضى القانوني".

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