أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن جريحا سقط نتيجة تصادم بين سيارتين على ​الطريق البحرية​ ​الدورة​ باتجاه ​جونية​ و​حركة المرور​ كثيفة.

كانت هذه تفاصيل خبر جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على الطريق البحرية الدورة باتجاه جونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.