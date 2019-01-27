ضبط 8 أطنان زيت طعام فاسد بحملة تموينية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت إدارة مباحث التموين في الجيزة، حملة أمنية لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار. وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 76 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن أسعار، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وإنتاج خبز ناقص الوزن، كما تم ضبط 2867 زجاجة زيت طعام غير صالحة للاستخدام الآدمي بإجمالي 8 طن. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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