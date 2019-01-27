محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم الاحتفال يوم 6 فبراير بيوم مكافحة ختان الإناث.
وأوضحت وزيرة الصحة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أنه سيكون هناك الكثير من الآليات على الأرض لمواجهة هذا الملف، باستهداف الأسر الموجود بها فتيات في مبادرة جديدة مثل 100 مليون صحة، بالتعاون بين المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، تحت رعاية وزارة الصحة.
ولفتت زايد إلى كلمة الرئيس السيسي خلال إطلاق مبادرة نور حياة، و‘شادته بالفتيات بوصفها أما في المستقبل، ومطالبته بوجود إجراءات لتوعيتها وتثقيفها قبل الإنجاب.
وقالت: "هذا أمر جيد ودعم كبير للغاية وهذا يعكس نجاح الحملة".
واوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على الأرض، بدلا من وضع سياسات على الورق لم يستفيد المجتمع منها.
جاء ذلك بعد ترؤسها، اجتماع المجلس القومي للسكان بكامل تشكيله، صباح اليوم الأحد.
وشارك في الاجتماع الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس للقومي للسكان، بحضور ممثلي 13 وزارة، و4 هيئات، و4 شخصيات عامة، هم أعضاء المجلس.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الصحة تكشف عن أول تحرك بعد توجيهات السيسي بالاهتمام بالفتيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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