خلال 24 ساعة.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وجهت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عدة حملات أمنية على الطرق والمحاور الرئيسية، لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.
وأثمرت جهود الحملات عن ضبط 4033 مخالفة متنوعة شملت: "انتظار خاطئ، بدون رخصة تسيير، بدون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكباري، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث في المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة".
تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.
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