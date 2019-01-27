حذر رجال الإطفاء وشركة فالي للمناجم من خطر انهيار وشيك لسد منجمي ثان اليوم الأحد، في برومادينيو جنوب شرقي البلاد، حيث أدى انهيار جسر أول إلى مقتل 34 شخصاً وفقدان نحو 300 آخرين.
وقالت الشركة في بيان أنها أطلقت أجهزة الإنذار، بعد "رصد ارتفاع مستوى المياه في السد 6" المنشأة التي تشكل جزءاً من منجم كوريغو الذي انهار أحد سدوده الجمعة. وأكدت فرق الإطفاء أنها بدأت إخلاء القرى المجاورة.
ووقعت الكارثة عصر الجمعة بعدما تسبّب انزلاق للتربة بانهيار السدّ في منجم للحديد الخام قرب مدينة بيلو أوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيرايس.
وفي حصيلة مؤقتة أعلنت فرق الإطفاء مساء السبت أنّ الكارثة حصدت حتى الآن 34 قتيلاً و23 جريحاً و366 ناجياً و296 مفقوداً.
وعثرت فرق الإنقاذ على حافلة ركاب مخصّصة لنقل عمال المنجم وقد غمرتها الوحول بالكامل وبداخلها جثث كثيرة لم يتسنّ انتشالها ولا تمّ إحصاؤها بعد في عداد القتلى.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من خطر انهيار سد منجمي ثان في البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.