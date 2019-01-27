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الشرطة العراقية تقتل 3 إرهابيين وتحرر رئيس حي بقضاء الحويجة

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قوات الشرطة الاتحادية العراقية
وكالات :

قتلت قوات الشرطة الاتحادية العراقية 3 إرهابيين وحررت مختار (رئيس حي) في قضاء الحويجة غرب محافظة كركوك شمال العراق، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.


وذكر بيان صادر عن قيادة

الشرطة الاتحادية العراقية أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، أن قوة من الشرطة الاتحادية حررت مختار قرية ضباع الجديدة في

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الحويجة بكركوك، وقتلت 3 عناصر من عصابات (داعش) الإرهابي، وحرقت 5 دراجات نارية، وعثرت على 113 عبوة ناسفة و37 حزامًا ناسفًا وتم معالجتها.


كما تم تدمير 4 معابر مخفية لعناصر (داعش) الإرهابي، و56 ورشة لصناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة.
 

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