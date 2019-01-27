الشرطة العراقية تقتل 3 إرهابيين وتحرر رئيس حي بقضاء الحويجة

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قتلت قوات الشرطة الاتحادية العراقية 3 إرهابيين وحررت مختار (رئيس حي) في قضاء الحويجة غرب محافظة كركوك شمال العراق، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
الشرطة الاتحادية العراقية أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، أن قوة من الشرطة الاتحادية حررت مختار قرية ضباع الجديدة في
وذكر بيان صادر عن قيادة
كما تم تدمير 4 معابر مخفية لعناصر (داعش) الإرهابي، و56 ورشة لصناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة.
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