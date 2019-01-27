بدء مباحثات السيسي والبشير بقصر الاتحادية

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عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بقصر الاتحادية، جلسة مباحثات مع الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يقوم بزيارة لمصر تستغرق يومًا واحدًا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتأتي المباحثات في إطار حرص الزعيمين علي تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستكمالًا لمسيرة التعاون بين مصر والسودان بناء علي نتائج الدورة الثانية للجنة العليا المصرية
ومن المقرر أن يعقد الرئيسان السيسي والبشير، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بقصر الاتحادية في ختام المباحثات بينهما.
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