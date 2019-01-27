المبعوث الأممي للشرق الأوسط يدين مقتل حمدي نعسان بالضفة الغربية

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أدان مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، مقتل الشاب الفلسطيني "حمدي نعسان" في مواجهات بالضفة الغربية المحتلة مع مستوطنين إسرائيليين، واصفًا الحادث"بالمروع وغير المقبول"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ودعا "ملادينوف" اليوم الأحد، إسرائيل إلى إنهاء العنف الذي يقوم
وكان "حمدي نعسان" صاحب الـ38 عاما قُتل أمس السبت، في مواجهات مع مستوطنين إسرائيليين شهدتها قرية "المغير" شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
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