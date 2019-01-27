كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القدس: المستوطنون يُجددون اقتحام الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استأنفت مجموعات من المستوطنين، اليوم الأحد، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.
واقتحم 39 مستوطناً المسجد في الفترة الصباحية، في جولات مشبوهة، قبل مغادرته من باب السلسلة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا اليوم الأحد.
وكانت شرطة الاحتلال التي تتمركز على أبواب المسجد الأقصى الرئيسية الخارجية منعت أمس السبت دخول ملابس خاصة لسدنة المسجد الاقصى، ودخول قرطاسية لمكتبة المسجد، ما اضطر إدارته إلى توزيع الزي الخاص بالسدنة في ساحة الغزالي، خارج المسجد الأقصى من جهة باب الأسباط.
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