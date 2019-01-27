كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الحادث المروع.. زوج الملكة البريطانية إليزابيث يعتذر لامرأتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الأمير فيليب، زوج الملكة البريطانية إليزابيث، ودوق إدنبره، اعتذاره إلى امرأتين أصيبتا في حادث السيارة الذي تسبب به في وقت سابق من يناير الجاري، وأثار ضجة في البلاد.

وأفادت "سكاي نيوز"، بأن الأمير فيليب (97 عاما) وجه اعتذارا مكتوبا جاء فيه: " أريد أن تعرفوا كم أنا آسف جدا لتسبب في الحادث..".

وأضاف أنه كان يعبر طريقا يعرف جيدا كم حجم حركة المرور فيه، لكن "أمرا" أدى إلى وقوع الحادث، وفق زوج الملكة البريطانية.

وأوضح أن الشمس كانت ساطعة يوم الحادث، وفي الظروف العادية لا توجد صعوبة في رؤية القادمين في الاتجاه الآخر، لكن وبسبب الظرف الجديد فشل في رؤية السيارة القادمة مما أدى إلى وقوع الاصطدام.

وكان دوق إدنبره تعرض لحادث سير في الـ17 من يناير الجاري، انقلبت على إثره سيارته بينما كان يقودها قرب مزرعة ساندرينغام شرقي إنجلترا، فيما أعلن قصر باكنغهام أن الأمير لم يصب بأذى، من دون الحديث عن إصابة المرأتين.

وقال قصر باكنغهام إن الأمير فيليب لم يصب بأذى، عندما اصطدمت سيارته بسيارة أخرى وانقلبت.

وبعد انقلاب سيارة الأمير، سارع أحد عابري السبيل إلى إخراجه منها، وكان معه دوق إدنبره شخص آخر في السيارة، يرجح أنه ضابط حماية.