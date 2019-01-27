كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قادة أمريكيون ساعدوا 40 قياديا داعشيا للهرب من سجن بأفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ساعد قادة عسكريون أمريكيون 40 قيادياً من تنظيم داعش الإرهابى للهروب من سجن طالبان في بادجيس في شمال غرب أفغانستان، وفقاً لما نشرت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، اليوم.
وتم نقل 40 سجينا، وجميعهم من الأجانب، على متن مروحية إلى مكان غير محدد، بعد أن هاجمت القوات الأميركية سجن وقتلت جميع الحراس قبل أسبوعين، وفقاً لما أكد نائب رئيس مجلس محافظة بادجيس، عبد الله أفضلي.
وكثّف داعش عملياته في أفغانستان وباكستان بعد عام 2015، وسعت لتشكيل دولة لها، وأسمتها ولاية خراسان، وفي أفغانستان، التي تتألف من 34 مقاطعة، يتركز وجود داعش على المناطق القريبة من باكستان.
ووفقاً للمصدر، يضم تنظيم داعش ما بين 3500 و 4000 مقاتل في أفغانستان.
كانت هذه تفاصيل خبر قادة أمريكيون ساعدوا 40 قياديا داعشيا للهرب من سجن بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.