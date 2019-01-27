كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قادة أمريكيون ساعدوا 40 قياديا داعشيا للهرب من سجن بأفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساعد قادة عسكريون أمريكيون 40 قيادياً من تنظيم داعش الإرهابى للهروب من سجن طالبان في بادجيس في شمال غرب أفغانستان، وفقاً لما نشرت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، اليوم.

وتم نقل 40 سجينا، وجميعهم من الأجانب، على متن مروحية إلى مكان غير محدد، بعد أن هاجمت القوات الأميركية سجن وقتلت جميع الحراس قبل أسبوعين، وفقاً لما أكد نائب رئيس مجلس محافظة بادجيس، عبد الله أفضلي.

وكثّف داعش عملياته في أفغانستان وباكستان بعد عام 2015، وسعت لتشكيل دولة لها، وأسمتها ولاية خراسان، وفي أفغانستان، التي تتألف من 34 مقاطعة، يتركز وجود داعش على المناطق القريبة من باكستان.

ووفقاً للمصدر، يضم تنظيم داعش ما بين 3500 و 4000 مقاتل في أفغانستان.