كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد ضحايا انفجار خط أنابيب البنزين في المكسيك إلى 114 قتيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار خط أنابيب لنقل البنزين بولاية هيدالغو في المكسيك، إلى 114 قتيلا، فيما لا يزال 33 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وقال وزير الصحة المكسيكي، خورجي ألكوسير، إن 46 شخصا من الجرحى توفوا في المستشفى متأثرين بإصاباتهم الخطيرة.

وقع الانفجار الضخم الأسبوع الماضي عندما كان مئات الأشخاص يسرقون البنزين من خط أنابيب، قبل أن تندلع النيران فيه وتسبب في حريق هائل التهم الكثير من السكان القادمين لأخذ البنزين المجاني.