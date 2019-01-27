كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعدم شخصا مثليا على الملأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعدمت السلطات الإيرانية رجلًا إيرانيًا يبلغ من العمر 31 عامًا على الملأ بعد إدانته بالتهم المتعلقة بانتهاك القوانين الإيرانية المناهضة للمثليين، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ايسنا".

ووفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست، اليوم، أنه تم شنق الرجل يوم 10 يناير فى مدينة كازرون جنوب غرب البلاد بناء على انتهاكات جنائية والجماع الجنسى بين رجلين، بالإضافة إلى تهمة اختطاف شخصين من 15 عاماً.

وفقاً لرسالة ويكيليكس البريطانية لعام 2008، أعدم نظام الملا الإيراني "بين 4000 و 6000 مثليين ومثليان منذ الثورة الإسلامية عام 1979.