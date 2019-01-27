كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا مستعدة لإعلان قانون الأحكام العرفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سلطات المملكة المتحدة أنها على اتم الاستعداد لإعلان قانون الأحكام العرفيةفي البلاد، وذلك لتفادي عدم وجود فوضى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت صحيفة "صن داي تايمز"، إن مسؤولو قصر "وايت هول" يلجأون إلى حالة الطوارئ، ويدرسون كيفية استخدام السلطات الواسعة المتاحة بموجب قانون الطوارئ المدنية لعام 2004 وذلك لوقف أي عصيان مدني ناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل.

ومن بين التدابير المتاحة للوزراء بموجب التشريع؛ حظر التجول، وحظر السفر ومصادرة الممتلكات، والأشد عنفاً؛ نشر القوات المسلحة لقمع أعمال الشغب.