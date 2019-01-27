كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طالبان: مسودة اتفاق لمغادرة القوات الأجنبية لأفغانستان فى 18 شهرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدّت مصادر بحركة طالبان أفغانستان، لوكالة رويترز، أنّ المفاوضين الأمريكيين اتفقوا يوم السبت على مسودة اتفاق سلام تحدد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 18 شهراً، وهو ما يحتمل إنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة.

وقدمت المصادر تفاصيل عن المسودة لرويترز في نهاية 6 أيام من المحادثات مع مبعوث السلام الخاص الأمريكي زلماي خليل زاد في قطر بهدف إنهاء الحرب، بعد أكثر من 17 عاما منذ غزت القوات التي تقودها الولايات المتحدة أفغانستان.

وينص الاتفاق على أن تغادر القوات في غضون 18 شهرا من توقيع الاتفاق.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه بيان مشترك، قال خليل زاد في وقت لاحق، إنّ المحادثات حققت تقدما كبيرا، وسوف تستأنف قريبا، مضيفا أنه يعتزم السفر إلى أفغانستان لمقابلة المسؤولين الحكوميين.

وأضاف: "كانت الاجتماعات في قطر مثمرة مما كانت عليه في الماضي، لقد حققنا تقدمًا كبيرًا في القضايا الحيوية"، مضيفًا أن هناك العديد من القضايا التي لا تزال بحاجة إلى الجهد.

وكتب في التغريدات: "يجب أن يتم الاتفاق على كل شيء أولاً، وأن يتضمن كل شيء حوارا بين الأفغان ووقف إطلاق نار شامل".

وكتب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء السبت، على موقع تويتر، أنه تلقى أنباء مشجعة من خليل زاد حول المحادثات.

وأضاف بومبيو: "إنّ الولايات المتحدة جادة في السعي إلى السلام، ومنع أفغانستان من الاستمرار في أن تكون ساحة للإرهاب الدولي، وإعادة القوات إلى الوطن