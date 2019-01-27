كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات البرازيلية: سدّ آخر للمناجم على وشك الانهيار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات البرازيلية، صباح اليوم الأحد، أن سدًا آخر للمناجم على وشك الانهيار، حسمبا ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وقتل 40 شخصا على الأقل وفقد المئات جراء انهيار سد في منجم بالبرازيل، ونشر موقع "ديلي موشن" فيديو قال إنه للحظة الانهيار التي تلاها تدفق كميات كبيرة من المياه.

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وأظهرت اللقطات المصورة، التي لم يتسن لسكاي نيوز عربية التحقق من صدقيتها، انهيار السد بشكل مفاجئ، ورصدت مشاهد أخرى تدفق المياه وعمليات الإنقاذ التي تلت الكارثة.

ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن عشرات المفقودين منذ أمس الجمعة، عندما انهار السد المشيد في منجم للحديد وتملكه شركة "فالي".

وقال أفيمار دي ميلو بارسيلوس، رئيس بلدية برومادينهو البرازيلية التي حدث فيها انهيار السد، بولاية ميناس جيرايس، مركز التعدين بالبرازيل، إن رجال الإنقاذ عثروا على عشرات الجثث في الساعات التالية للكارثة، ومن المتوقع ارتفاع عدد القتلى بشكل كبير.

من جهته، قال فابيو شيفارتسمان الرئيس التنفيذي لشركة فالي للتعدين إنه لم يعرف مصير سوى ثلث العمال الذين كانوا موجودين في الموقع وعددهم 300 تقريبا.