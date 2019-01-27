الاتحاد الإفريقي يقرر تأجيل كأس إفريقيا 2019

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم، القاضي بتأخير انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي ستقام صيف العام الجاري في الديار المصرية، لمدة أسبوع.
وحسب تقارير صحيفة محلية، فإن الإتحاد المصري لكرة القدم، تلقى مراسلة من الـ”كاف” يؤكد فيها موافقته على تأجيل البطولة لمدة أسبوع.
وحسب أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات تليفزيونية، مساء أمس السبت، فإن اتحاد الكرة في البلاد ” تلقى موافقة من الاتحاد الأفريقي على تأجيل انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 لمدة أسبوع واحد”
وأكد المصدر نفسه، أن منتخبات دول شمال أفريقيا، سبق لها أن تقدمت بطلب للاتحاد القاري من أجل تأجيل انطلاق البطولة القارية لمدة أسبوع واحد فقط، وذلك بسبب تزامن فترة الاعداد للبطولة مع شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
جدير ذكره أن البطولة القارية، كان من المقرر أن تنطلق، في الفترة الممتدة ما بين من 15 يونيو و13 يوليوز، قبل أن يتم تأجيلها لمدة أسبوع لتنطلق يوم 22 يونيو المقبل.
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