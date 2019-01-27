الفنانة المغربية مريم حسين: أخاف أن تقاضيني ابنتي.. والرجال انقرضوا

قالت الفنانة المغربية مريم حسين، أخيرا، إنها تخشى أن تقاضيها ابنتها عندما تكبر، لذلك تحرص على إخفاء ملامحها، كما هاجمت الرجال، واعتبرتهم انقرضوا في زمننا الحالي.

وقالت الممثلة المغربية، المقيمة في الإمارات، خلال ردها على أسئلة جمهورها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، إنها تحرص على إخفاء ابنتها، خوفا من مقاضاتها، إذ كتبت “المشكلة بنتي جوازها أمريكي أخاف ترفع علي قضية بالمستقبل تقولي ليش دخلتيني حياة الشهرة، وأنا ما بيها هي حاليا طفلة لما تكبر لها الخيار باللي تبيه”.

وأضافت حسين: “اللي أتمناه لها أنها تكون امرأة قوية وسياسية، ويكون عندها منصب قوي، وعمرها ما تتزوج لأن الرجال انقرضوا، وأتمنى أن تعيش ابنتي امرأة عصامية أفضل لها من كل شيء”.

يذكر أن مريم حسين خلقت الجدل، أخيرا، في الأردن بسبب تسلمها مبلغ 50 ألف دولار من التلفزة الرسمية مقابل المشاركة في مسلسل لمدة 5 دقائق.