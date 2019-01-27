إصابة امرأة حامل بإنفلونزا الخنازير..ترقد في مصحة خاصة في البيضاء وزوجها يحكي التفاصيل لـ”اليوم24″

تعيش أسرة سعيد عدني في الدار البيضاء، حالة خوف وقلق كبيران بعد إصابة الزوجة البالغة من العمر 34 سنة، بإنفلونزا الخنازير H1N1.
وقال عدني، في حديث صباح اليوم الأحد، مع “اليوم24″، إنه كان رفقة زوجته في فاس، قبل أن تظهر عليها أعراض مخيفة جدا، عجلت بنقلها إلى فاس، غير أنه وعلى امتداد ثلاثة أيام (الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء)، لم يتمكن الأطباء من تحديد الفيروس، ليتم نقلها على وجه السرعة إلى مصحة خاصة في الدار البيضاء، وهي حامل في شهرها الأخير.
وأضاف المتحدث، أن التحاليل أكدت إصابة زوجته بانفلونزا الخنازير القاتل، وأن حالتها الصحية متدهورة جدا، ولا يزورها إلا في الأوقات المخصصة للزيارة، مؤكدا أنه يتوفر على جميع الوثائق التي تؤكد إصابتها ب H1N1.
ابن مدينة الدار البيضاء، قال في حديثه مع “اليوم24″، إن الحالة التي وصلت إليها زوجته هي بسبب إهمال طبي.
ورفض مصدر مسؤول من داخل وزارة الصحة الحديث في الموضوع، موضحا أن الوزارة ستكشف عن التفاصيل في بلاغ سيصدر، اليوم الأحد.
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