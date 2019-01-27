تفريغ 81 كبسولة كوكايين من داخل أمعاء معتقل في المغرب

بلغت كمية مخدر الكوكايين، التي تم تفريغها، يوم أمس السبت، في المستشفى الجامعي ابن رشد، من أمعاء مواطن يحمل الجنسية البرازيلية، ويبلغ من العمر 22 سنة، 980 غراما ملفوفة داخل 81 كبسولة.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني في مطار محمد الخامس الدولي، أوقفت المشتبه فيه في 14 يناير من السنة الجارية، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية، قادمة من ساو باولو في البرازيل، في انتظار المغادرة على متن رحلة جوية متوجهة إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك للاشتباه في تهريبه لمخدر الكوكايين في أمعائه، وهو ما استدعى الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية في المستشفى الجامعي ابن رشد في مدينة الدارالبيضاء.

وأضاف البلاغ ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بعد استقرار حالته الصحية، وذلك رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.