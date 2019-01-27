ريال مدريد يرفض التعاقد مع بنعطية والأخير يوقع للدحيل

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، مساء أمس السبت، أن إسم اللاعب المغربي المهدي بنعطية، مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، عميد “أسود الأطلس”، كان مطروحا بقوة على طاولة فريق ريال مدريد الإسباني.

وحسب صحيفة “ديفينسا سنترال” الإسبانية المقربة من النادي الملكي، فإن أحد الوسطاء عرض خدمات اللاعب المغربي على إدارة النادي الإسباني، من أجل الاستفادة من خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، غير أن إدارة النادي رفضت العرض.

وأكدت الصحيفة نفسها، أن ارتفاع قيمة اللاعب إلى 10 ملايين يورو بالإضافة إلى الراتب السنوي المقدر في 5 ملايين يورو سنويا، هو الذي دفعها إلى رفض هذا المقترح، بالإضافة إلى تقدمه في السن، إذ وصل اللاعب المغربي إلى سن الـ31.

وشددت الصحيفة أيضا على أن عميد “أسود الأطلس” قد تعاقد بالفعل مع نادي الدحيل القطري، النادي الوحيد الذي استجاب لكل الشروط المالية التي يضعها اللاعب ونادي يوفنتوس الإيطالي.