رياض محرز يتوج بجائزة أفضل رياضي جزائري عام 2018

اختارت اللجنة الأولمبية الجزائرية، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، أفضل رياضي لعام 2018.

وغاب محرز عن حفل الجوائز الذي نظمته اللجنة الأولمبية الجزائرية، مساء السبت، لالتزامه مع فريقه بالمشاركة في كأس الاتحاد الإنجليزي، وتسلم الجائزة نيابة عنه شقيقه حسين.

ومن جهة أخرى، اختيرت لامية معطوب، لاعبة الكاراتيه، أفضل رياضية في عام 2018، بعد حصولها على الميدالية البرونزية في بطولة العالم التي أقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد، الخريف الماضي.

وتم أيضا تكريم عدد من الرياضيين الذين تألقوا في الألعاب الأولمبية للشباب، إضافة إلى كوادر فنية