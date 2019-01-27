الاستوديو المفتوح في محترف شبابيك | غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: الخميس، 31/ 01/ 2019
الزمان: 16:00
المكان: محترف شبابيك، غزة
ضمن مشروع روابط معاصرة الذي يقوم عليه محترف شبابيك للفن المعاصر في غزة، يُعقد الاستوديو المفتوح باستضافة الفنانين التشكيليين محمد أبو سل، محمد الشربيني، وحماد القبط.
يأتي مشروع روابط معاصرة لتعزيز دور الفنانين الشباب في الدفاع عن قضاياهم وهمومهم المجتمعية،وتمكينهم من تطوير قدراتهم ومهاراتهم الفنية من خلال عدد من الإقامات الفنية والمنح الإنتاجية والممارسات الفنية المعاصرة والاحتكاك بأكبر عدد ممكن من الفنانين المحترفين والقيمين والخبرات الفنية المعاصرة من داخل فلسطين وخارجها.
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