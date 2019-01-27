انت الان تتابع تفاصيل خبر نصر الله: بن سلمان سوّق لصفقة القرن مقابل الحكم 50 عاماً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 27 يناير 2019 12:50 مساءً - قال الأمين العام لمليشيا "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يسوّق لصفقة القرن مقابل الحكم لأعوام طويلة، وأن صمود اليمنيين في الحرب يعد "أسطورياً".

جاء ذلك خلال مقابلة له مع قناة "الميادين" اللبنانية، أمس السبت، وتعد الظهور الإعلامي الأول له منذ أكثر من شهرين.

وقال نصر الله: إن "بن سلمان لم يعد بمقدوره عمل شيء لصفقة القرن"، مشيراً إلى أن "مهمة ولي العهد هي التسويق لصفقة القرن مقابل 50 عاماً من البقاء في العرش".

وأردف نصر الله مصرحاً أنه ليس هناك أي تنظيم فلسطيني يمكن أن يقبل بصفقة القرن، مؤكداً أنه لدى حزب الله علاقة مع جميع الفصائل الفلسطينية و"علاقتنا مع السلطة (الفلسطينية) جيدة".

و"صفقة القرن" دعا لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه الرئاسة الأمريكية في يناير 2017، لإنهاء الصراع الفلسطيني والإسرائيلي، إلا أنها تقوض حق الفلسطينيين في بلادهم، وعلى الرغم من ذلك أيدتها العديد من الدول.

السعودية وحرب اليمن

من جهة أخرى قال نصر الله إن صمود اليمنيين في وجه حرب السعودية هو "أسطوري"، والتجربة اليمنية "هي "الأجدى بتدريسها"، على حد قوله.

وأضاف: إن "بن سلمان لم يترك مرتزقة في العالم إلا وجاء بهم في حرب اليمن"، متابعاً أن "اليمني المحاصر الجائع هو الذي يصنع اليوم الصاروخ والطائرات المسيرة".

وتقود السعودية منذ 26 مارس 2015 تحالفاً يقوم بعمليات عسكرية لدعم قوات الجيش اليمني الموالية لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها مليشيات الحوثيين في يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 ملايين شخص يعانون من الجوع.

انسحاب أمريكا وإيران من سوريا

من جهة أخرى، كشف نصر الله، أن الولايات المتحدة وجهت رسالة إلى سوريا وإيران عبر روسيا قالت فيها إنها ستنسحب من الأراضي السورية مقابل الخروج الإيراني.

وذكر أن "الأمريكيين أبلغوا الروس بأنهم مستعدون للخروج بالكامل من سوريا مقابل خروج الإيرانيين".

وصرح بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغ بهذا المطلب نظيره الإيراني، حسن روحاني، الذي أخبر من جانبه الأمين العام لـ"حزب الله"، في حين اطلع الروس السوريين أيضاً على هذا الشرط الأمريكي.

وأوضح أن "الإيرانيين رفضوا الطلب الأمريكي لأنهم موجودون في سوريا بطلب من دمشق، والروس اكتفوا بنقل الرسالة الإيرانية إلى الأمريكيين الذين عادوا ليكثفوا عملياتهم، والسوريون رفضوا كذلك المطلب الأمريكي الذي نقله الروس بخروج الإيرانيين".

واعتبر نصر الله أن سحب القوات الأمريكية من سوريا "هو استراتيجية جديدة وهو النسخة الترامبية في المشروع الأمريكي"، لكنه وصف مع ذلك هذا الإجراء بأنه "بحد ذاته فشل وهزيمة".

وشدد على أن "الأمريكيين لن يستطيعوا أن يفعلوا أكثر ممّا فعلوا وهم سيغادرون سوريا والمنطقة"، لافتاً إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "لن يشن حرباً من أجل أي كان، وبلاده ليست في وضعية شن حرب جديدة" على المنطقة.

وأشار إلى أن "الأمريكيين فشلوا في سوريا والمحبط الأكبر في ذلك هو (رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين) نتنياهو".

وأعلنت الولايات المتحدة، في 19 ديسمبر، بدء انسحاب قواتها من سوريا بقرار من ترامب، بعد ما وصفه بدحر تنظيم "داعش" في الأراضي السورية.

ولقيت هذه الخطوة انتقادات شديدة من دوائر واسعة من السياسيين الأمريكيين بالإضافة إلى حلفاء واشنطن في الساحتين السورية والدولية، وخاصة "قوات سوريا الديمقراطية" و"إسرائيل".

وأجبرت هذه التطورات الرئيس الأمريكي على الإعلان أن انسحاب قوات الولايات المتحدة من سوريا سيجري ببطء، وذلك مع إصرار واشنطن على ضرورة خروج القوات الإيرانية وحلفائها من هذا البلد العربي.